ND Mais |Do R7

Foragido condenado por estupro de vulnerável é capturado em SC Um homem de 33 anos, condenado por estupro de vulnerável pela Justiça do Rio Grande do Norte, foi preso pela Polícia Civil de Blumenau...

‌



A+

A-

Um homem de 33 anos, condenado por estupro de vulnerável pela Justiça do Rio Grande do Norte, foi preso pela Polícia Civil de Blumenau nesta terça-feira (16), após troca de informações entre as corporações dos dois estados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Casal é preso suspeito de assassinar homem com facadas e pedrada em bar de SC

• ‘Lenda de Joinville’: com sucessos no futebol e música, Wilson Tergal morre aos 81 anos

• Eleições 2024: a um mês da campanha, partidos correm contra o relógio para registrar candidatos