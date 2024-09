Fortalecendo a tecnologia: o papel do CREA-SC na valorização profissional Papel do Crea-SC na fiscalização valoriza os serviços de engenharia em SC ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 20h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 20h31 ) ‌



No desempenho de sua missão, o Crea-SC é o órgão de fiscalização, regulamentação e valorização do exercício e das atividades profissionais de engenharia, agronomia e geociências no estado de Santa Catarina. Isso porque em todos os lugares, onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade técnica, há o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. O Conselho verifica a habilitação e a responsabilidade técnica nas entregas desses profissionais que transformam o dia a dia dos catarinenses.

