Fortuna de bilionários no mundo cresce 121% em dez anos e valor chega a US$ 14 trilhões Área que mais incentivou a geração de fortunas foi a tecnologia; ainda, relatório aponta que número de bilionários no mundo também... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 23h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A fortuna dos bilionários no mundo cresceu 121% nos últimos dez anos e o montante alcançou US$ 14 trilhões – hoje, na cotação atual do dólar, seria o equivalente R$ 84,1 trilhões. Os dados são do Relatório Billionaire Ambitions do UBS Wealth Management (serviço financeiro global de gestão de fortunas), divulgado nesta quinta-feira (5).

Para saber mais sobre o crescimento impressionante da riqueza dos bilionários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem desaparecido é encontrado preso embaixo de árvore em área de mata de SC

VÍDEO: Casal de idosos que perdeu tudo nas enchentes do RS recebe casa doada por Pomerode

Giro Portal Menina: novidade no trânsito de BC, caso Thor e nova creche do Pioneiros