Fórum de discussão marca aniversário do Stabile Evento de conscientização contou com palestras que reforçaram a importância do apoio aos parkinsonianos ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 19h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 19h31 )



O Núcleo de Apoio ao Parkinsoniano, o Stabile, celebrou, nesta quinta-feira (5), seu primeiro ano de atividades com um Fórum de Discussão sobre os avanços e tratamentos da Doença de Parkinson. O evento, realizado no auditório Ruy Hülse da Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), em Criciúma, reuniu 220 participantes.

