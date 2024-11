FOTOS: Bombeiros resgatam blumenauense que se perdeu durante trilha no pico do Jurapê em SC FOTOS: Bombeiros resgatam blumenauense que se perdeu durante trilha no pico do Jurapê em SC ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resgate jovem perdido na trilha

Um jovem foi resgatado pelo GRM (Grupo de Resgate em Montanhas), no fim de semana, após se perder enquanto fazia uma trilha no pico Jurapê, localizado em Joinville, no Norte do Estado de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este emocionante resgate!

Leia Mais em ND Mais:

Homem agride policial militar durante abordagem em Criciúma

VÍDEO: Barco encalhado na praia de Navegantes começa a afundar

Exposição em Florianópolis: Universos Paralelos une as artes de Lapa e Mousse na Galeria Lama