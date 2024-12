FOTOS: Colisão entre moto e caminhão em Itajaí deixa mulher ferida Vítima de colisão entre moto e caminhão é encaminhada ao CIS de Itajaí com dores no ombro e no tórax ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma colisão entre moto e caminhão aconteceu na manhã desta sexta-feira (06) no bairro São João, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. A motociclista foi encaminhada ao Centro Integrado de Saúde (CIS) da cidade após passar por pré-atendimento pelo Corpo de Bombeiros.

Para mais detalhes sobre o acidente e as condições da vítima, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avaí anuncia contratação de volante para 2025

Dazaranha finaliza novo álbum de estúdio e anuncia lançamento para 2025

Pobreza em SC atinge nível mais baixo desde 2012 e desponta como menor índice do país