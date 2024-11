FOTOS: Parque de Balneário Camboriú vira berçário de aves na primavera FOTOS: Parque de Balneário Camboriú vira berçário de aves na primavera ND Mais|Do R7 16/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 17h48 ) twitter

Parque de Balneário Camboriú

O Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez Malta, em Balneário Camboriú, é o local escolhido por muitas aves para terem os filhotes. Na primavera, época de reprodução desses animais no Sul do Brasil, o local fica repleto de ninhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a avifauna do parque!

