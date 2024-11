FOTOS: Princípio de incêndio atinge Prefeitura de Jaraguá do Sul FOTOS: Princípio de incêndio atinge Prefeitura de Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 03/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 03/11/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio na Prefeitura de Jaraguá do Sul

Um princípio de incêndio atingiu a Prefeitura de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, neste domingo (3). As chamas iniciaram em um aparelho de ar-condicionado e, segundo informações preliminares, teriam danificado o sistema de compartilhamento de dados do gabinete.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Falha em motor força pouso de emergência de Boeing 787, da Avianca, em Portugal

Incêndio em galpão gera prejuízo de R$ 2,5 milhões em SC

Motorista esmaga criança e adolescente contra parede, ataca policiais e é preso em SC