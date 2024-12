FOTOS: Temporal destrói pavilhão e deixa quase 400 mil sem luz no Rio Grande do Sul FOTOS: Temporal destrói pavilhão e deixa quase 400 mil sem luz no Rio Grande do Sul ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 19h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temporal no Rio Grande do Sul

Ao menos 35 municípios gaúchos registraram algum prejuízo em decorrência do temporal no Rio Grande do Sul, registrado entre a noite desse domingo (1º) e esta segunda-feira (2). Conforme levantamento da MetSul Meteorologia, os ventos ultrapassaram os 100 quilômetros por hora em algumas cidades, como Uruguaiana, na fronteira Oeste. Quase 400 mil pessoas estão sem luz no estado vizinho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os estragos causados pelo temporal.

Leia Mais em ND Mais:

Estupro e roubo: mulher é vítima dentro do próprio estabelecimento em SC

Concerto de Natal celebra Bicentenário da Imigração Alemã em Joinville

‘Scooter de Natal’: veja o regulamento do concurso cultural da Rádio NDFM