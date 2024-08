Foz do Iguaçu Ganhará um Impressionante Aquário de R$ 100 Milhões O novo aquário gigante que será construído em Foz do Iguaçu (PR) contará com estrutura produzida por uma empresa de Jaraguá do Sul... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 19h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h53 ) ‌



O novo aquário gigante que será construído em Foz do Iguaçu (PR) contará com estrutura produzida por uma empresa de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Avaliado em R$ 100 milhões, o aquário será montado com uso de acrílicos da catarinense Bold.

