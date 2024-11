Fraturas e hemorragias: carros se chocam na SC-108 deixando uma criança e 3 adultos feridos Fraturas e hemorragias: carros se chocam na SC-108 deixando uma criança e 3 adultos feridos ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 18h49 ) twitter

Carros se chocam na SC-108

Dois carros se chocaram na SC-108, em São João Batista, na Grande Florianópolis, deixando quatro pessoas feridas no último domingo (17). Dentre as vítimas havia uma criança e dois adultos foram encaminhadas ao hospital da cidade com suspeita de hemorragia interna.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as vítimas.

