Fraude Desmascarada: Trio de Estelionatários é Capturado em SC Três homens foram presos no fim da tarde desta terça-feira (23), no centro de Indaial. Segundo a Polícia Militar, em rondas de rotina... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 16h24 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h24 ) ‌



Três homens foram presos no fim da tarde desta terça-feira (23), no centro de Indaial. Segundo a Polícia Militar, em rondas de rotina, eles localizaram um carro de luxo, uma Land Rover, com um boletim de ocorrência em aberto pelo crime de estelionato, em Joinville.

