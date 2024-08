Fraude nos serviços funerários em Criciúma: MPSC revela escândalo A denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), que revela detalhes do suposto esquema de fraude na prestação de serviços... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h31 ) ‌



A denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), que revela detalhes do suposto esquema de fraude na prestação de serviços funerários de Criciúma, evidenciado pela Operação Caronte, deflagrada no dia 5 de agosto, mostra as condições em que eram disponibilizados os caixões às famílias. No início deste mês, sete pessoas foram presas preventivamente, entre elas, o ex-secretário de Assistência Social do município, Bruno Ferreira.

