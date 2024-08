Frente Fria à Vista: Prepare-se para Mudanças no Clima em SC! Após a semana ter começado com tempo firme e temperaturas elevadas em Santa Catarina, o frio intenso e as chuvas estarão de volta... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h01 ) ‌



Após a semana ter começado com tempo firme e temperaturas elevadas em Santa Catarina, o frio intenso e as chuvas estarão de volta ao Estado nos próximos dias. Uma frente fria se aproxima, seguida por uma massa de ar polar, prometendo mudanças bruscas no clima a partir de quinta-feira (22).

