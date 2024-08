Frente Fria à Vista: Prepare-se para o Frio em SC! As temperaturas aumentam nesta segunda-feira (19) em Santa Catarina, mas não se engane: o inverno está longe de acabar. Uma nova frente... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h56 ) ‌



As temperaturas aumentam nesta segunda-feira (19) em Santa Catarina, mas não se engane: o inverno está longe de acabar. Uma nova frente fria se aproxima e promete tempo gelado no Sul do Brasil.

