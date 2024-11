Frente fria e chuva: veja como ficará tempo neste fim de semana no Litoral Norte de SC Frente fria e chuva: veja como ficará tempo neste fim de semana no Litoral Norte de SC ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h09 ) twitter

Guarda-chuva

O fim de semana no Litoral Norte de Santa Catarina será de chuva. Nesta sexta-feira (29), uma nova frente fria chega a região, causando nebulosidade e instabilidade no clima.

