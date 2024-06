Frente fria traz queda nas temperaturas em SC

ND Mais |Do R7

Santa Catarina terá queda nas temperaturas devido à passagem de uma frente fria que se desloca pela região durante a semana. A partir desta terça-feira (25), as temperaturas no estado começam a cair drasticamente. Na Região Serrana, as mínimas podem chegar a -2°C.

