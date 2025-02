Frente fria traz tempestades severas e deixa SC em alerta a partir de quinta-feira Calor intenso e umidade favorecem a formação de chuvas intensas no estado; frente fria volta a deixar Santa Catarina sob alerta de... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 05h06 ) twitter

A Região Sul do Brasil enfrenta uma semana marcada por chuvas generalizadas, com condições que favorecem tempestades severas. A partir desta quinta-feira (23), o calor intenso, aliado à passagem de uma frente fria e à alta umidade, aumenta o risco de tempestades severas em Santa Catarina.

Para mais informações sobre as previsões e recomendações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

