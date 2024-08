Frio Aumenta Vendas de Inverno em SC A chegada de mais uma intensa onda de frio em Santa Catarina traz a perspectiva de temperaturas abaixo de zero em várias regiões... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 21h25 (Atualizado em 12/08/2024 - 21h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A chegada de mais uma intensa onda de frio em Santa Catarina traz a perspectiva de temperaturas abaixo de zero em várias regiões nesta semana. Com isso, a procura por produtos para o inverno, como aquecedores e outros equipamentos, registrou crescimento expressivo no Estado nos meses de junho e julho deste ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Procon auxilia passageiros após fechamento do Aeroporto de Florianópolis; quais os direitos?

• Vendas aquecidas: onda de frio em SC impulsiona comércio de produtos para o inverno

• Entidades manifestam pesar e decretam luto pela morte de Ruy Hülse: ‘legado inestimável’