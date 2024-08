Frio Chegou com Força: O Que Esperar para Blumenau Esta Semana? O tempo em Blumenau começou com queda de temperatura nesta segunda-feira (26). Os termômetros registraram a mínima de 5,9°C às 02h25... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O tempo em Blumenau começou com queda de temperatura nesta segunda-feira (26). Os termômetros registraram a mínima de 5,9°C às 02h25, na estação do Passo Manso, de acordo com o AlertaBlu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem é assassinado a tiros nos fundos da casa da avó em SC

• Esfriou, né? O que esperar do tempo em Blumenau ao longo da semana

• Adriane König expõe “Onde Estão Seus Olhos” no porão do MAJ