Frio de 5°C e chuva: veja a previsão do tempo para os próximos dias em SC Primeira massa de ar frio do outono derruba temperaturas no Estado, com mínima prevista de 5ºC ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 15h25 (Atualizado em 05/04/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A chegada da primeira massa de ar frio do outono provocou uma mudança brusca no clima em Santa Catarina. As altas temperaturas registradas nas últimas semanas já não fazem mais parte da rotina, e desde sexta-feira (4), os catarinenses voltaram a tirar os casacos do armário. A previsão do tempo para os próximos dias indica frio com mínimas de até 5ºC e risco baixo a moderado de alagamentos em algumas regiões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

Pai e filho são presos após execução ligada ao tráfico e tentativa de matar bebê em Camboriú

Operação Presságio: próxima etapa já tem data e alvo

Joana de Gusmão: a história por trás da beata paulista que habita Santa Catarina