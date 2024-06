Frio intenso congela pista da Serra do Rio do Rastro: PMRv faz alerta

ND Mais |Do R7

As temperaturas baixíssimas registradas em Santa Catarina, na madrugada deste domingo (30), formaram gelo na pista da Serra do Rio do Rastro, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. Em função do risco, a PMRv (Polícia Militar Rodoviária) pede atenção aos motoristas.

