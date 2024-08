Frio Intenso: Temperaturas Abaixo de Zero em Santa Catarina O tempo durante o final de semana será de muito frio devido ao avanço de massa de ar frio de origem polar. As temperaturas devem variar... ND Mais|Do R7 24/08/2024 - 19h41 (Atualizado em 24/08/2024 - 19h41 ) ‌



O tempo durante o final de semana será de muito frio devido ao avanço de massa de ar frio de origem polar. As temperaturas devem variar ao longo deste sábado (24), diminuindo significativamente à noite, com previsão de registrar temperaturas de -2 e 0°C no Planalto Sul e de 0 a 4°C na porção central do estado e no Grande Oeste.

