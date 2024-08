Fuga Mal Sucedida: Furto de Carro Termina em Incêndio e Hospital em SC O furto de um carro terminou de maneira inusitada em Irani, no Oeste de Santa Catarina. Dois homens, de 25 e 31 anos, furtaram o... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 14h36 ) ‌



O furto de um carro terminou de maneira inusitada em Irani, no Oeste de Santa Catarina. Dois homens, de 25 e 31 anos, furtaram o veículo VW/Gol, perderam o controle durante a fuga, bateram contra um barranco e foram flagrados tentando atear fogo no automóvel. O crime aconteceu no último sábado (10).

