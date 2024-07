ND Mais |Do R7

Funcionário de Belo processa cantor após confusão de identidade O cantor Belo perdeu o processo movido por um funcionário dele após o trabalhador ficar com uma conta hospitalar de R$ 14 mil no...

O cantor Belo perdeu o processo movido por um funcionário dele após o trabalhador ficar com uma conta hospitalar de R$ 14 mil no lugar do artista. Situação terminou com carro de luxo penhorado pela Justiça.

