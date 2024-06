ND Mais |Do R7

Funcionário tem motocicleta furtada em frente a academia em Chapecó O funcionário de uma academia foi pego de surpresa ao sair do trabalho e não encontrar sua motocicleta, uma Honda/CBX 250, no local...

Alto contraste

A+

A-

O funcionário de uma academia foi pego de surpresa ao sair do trabalho e não encontrar sua motocicleta, uma Honda/CBX 250, no local em que havia deixado estacionado. O homem foi vítima de um crime de furto na noite da quarta-feira (26), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Funcionário deixa motocicleta em frente a academia e tem surpresa em Chapecó

• Helicóptero e rua fechada: ‘operação’ no Centro de Florianópolis chama atenção; PM explica

• Motociclista de 20 anos morre em acidente com trator em Chapecó



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.