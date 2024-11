Furto de peças paralisa ônibus escolares e gera prejuízo de R$ 100 mil em SC Furto de peças paralisa ônibus escolares e gera prejuízo de R$ 100 mil em SC ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 25/11/2024 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ônibus escolares em Garuva

A Prefeitura de Garuva, no Norte de Santa Catarina, registrou um prejuízo estimado em R$ 100 mil após ônibus escolares serem alvo de furto no pátio onde ficam estacionados. O crime ocorreu na madrugada de sábado (24) e impactou o transporte escolar no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o furto e suas consequências.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Grito, roubo de objetos e asfixia, novos detalhes sobre casal morto em Itajaí

Chocolateria premium: onde a paixão pelo cacau encontra produtos inovadores

Homem se esconde com filho pequeno após ter casa e carro alvejados por 6 tiros em Chapecó