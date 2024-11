Futuro promissor para o ginásio Ivan Rodrigues em Joinville Licitação para escolha de empresa que realizará as obras no ginásio Ivan Rodrigues deve ser lançada ainda em 2024, diz presidente da... ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h09 ) twitter

Palco do esporte joinvilense por muitos anos, o ginásio Ivan Rodrigues está abandonado há mais de uma década, mas esse cenário deve mudar nos próximos meses. O presidente da Fesporte (Fundação Catarinense de Esporte), coronel Freibergue Rubem do Nascimento, visitou Joinville na segunda-feira (22) e informou que o processo de licitação para a escolha da empresa que realizará as obras no ginásio deve ser lançada ainda neste ano.

