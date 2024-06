ND Mais |Do R7

Gabigol pode deixar o Flamengo e acertar com outro gigante do futebol brasileiro O atacante Gabigol, atualmente no Flamengo parece ter sua passagem pelo Rubro-negro cada vez mais próxima do fim. Na tarde desta...

O atacante Gabigol, atualmente no Flamengo parece ter sua passagem pelo Rubro-negro cada vez mais próxima do fim. Na tarde desta sexta-feira (28) o clube buscou uma renovação contratual com Gabriel, porém a proposta não foi aceita pelo jogador que possui sondagens de diversos clubes brasileiros.

