Gavião-preto captura jararaca-pintada em impressionante vídeo Um gavião-preto foi flagrado no momento em que prendeu uma jararaca-pintada entre as garras, no alto de uma árvore. O vídeo foi registrado...

Um gavião-preto foi flagrado no momento em que prendeu uma jararaca-pintada entre as garras, no alto de uma árvore. O vídeo foi registrado no Pantanal mostrou a tranquilidade da ave.

