Giro Portal Menina: aniversário com tema caminhão do lixo, cachorro-do-mato em Itajaí e mais Giro Portal Menina: aniversário com tema caminhão do lixo, cachorro-do-mato em Itajaí e mais ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 13/11/2024 - 23h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aniversário com tema caminhão do lixo

Em parceria com o Portal Menina, o ND Mais apresenta as notícias que são destaque em Balneário Camboriú e Blumenau. Entrevistas, reportagens, conteúdos especiais e os principais fatos da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Enxame de abelhas ataca cavalo em Gaspar; animal foi salvo pelos bombeiros

Homens em situação de rua brigam e um acaba morto a pedradas em Florianópolis

Ponte de ferro ficará interditada por três dias para preparativos do Natal em Blumenau