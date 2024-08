Golaço de Bicicleta: Walter Bou Brilha no Campeonato Argentino O centroavante Walter Bou, que teve uma breve passagem pelo Vitória em 2018, marcou um golaço de bicicleta e fora da área aos 45 minutos... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 17h46 (Atualizado em 05/08/2024 - 17h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O centroavante Walter Bou, que teve uma breve passagem pelo Vitória em 2018, marcou um golaço de bicicleta e fora da área aos 45 minutos do segundo tempo, no duelo entre Lanús e Tigre pela 9ª rodada do campeonato argentino.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Puskás ‘garantido’! Ex-Vitória faz golaço absurdo; veja o vídeo

• Morre Adílio, ídolo e campeão mundial com o Flamengo, aos 68 anos

• Clube da Bola Podcast #03 – Criciúma ‘depena’ o Galo e os vexames de Avaí e Figueirense