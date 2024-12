Golpe da marmita: pedidos de supostos policiais geram prejuízo a comerciantes de SC O novo golpe deixa donos de restaurantes no prejuízo, com perda de marmitas e dinheiro ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 18h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h10 ) twitter

Um novo golpe vem tirando o sossego de comerciantes em Jaraguá do Sul e outras cidades do Norte de Santa Catarina. No chamado “golpe da marmita”, os golpistas se passam por policiais para ganhar credibilidade e tirar dinheiro de restaurantes a partir do falso pedido de refeições.

Saiba mais sobre como esse golpe tem afetado os comerciantes e as orientações da polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

