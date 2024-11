‘Golpe do Amor’: idoso perde R$ 2 milhões ao acreditar estar ‘paquerando’ médica americana ‘Golpe do Amor’: idoso perde R$ 2 milhões ao acreditar estar ‘paquerando’ médica americana ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 00h27 (Atualizado em 29/11/2024 - 00h27 ) twitter

Golpe do Amor

Um idoso de 73 anos foi vítima de um “golpe do amor” e perdeu R$ 2 milhões. Ele acreditava estar conversando com uma médica dos Estados Unidos, por meio de um aplicativo de relacionamento, e transferiu o valor milionário para um perfil falso. Seis suspeitos de participarem do crime foram presos, na quarta-feira (27), pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre esse caso impressionante!

