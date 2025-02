Golpe do CPF: saiba como se proteger de nova fraude que ameaça usuários da internet Criminosos criam sites com elementos visuais do governo e ameaçam vítimas com multas, perda de documentos e bloqueio de contas bancárias... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 20h27 ) twitter

Uma nova fraude ameaça usuários da internet: o golpe do CPF. Criminosos usam o nome da Receita Federal para enviar e-mails fraudulentos informando supostas pendências no CPF da vítima. Os golpistas ameaçam suspender o CPF, bloquear contas bancárias e suspender documentos. Todas as ameaças são falsas e tentam fazer a vítima agir rapidamente.

Saiba mais sobre como se proteger e evitar cair nesse golpe consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

