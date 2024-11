Golpe do Detran: criminosos enviam mensagens falsas sobre suspensão de CNH em SC Golpe do Detran: criminosos enviam mensagens falsas sobre suspensão de CNH em SC ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 19/11/2024 - 19h48 ) twitter

Golpe do Detran

Um novo golpe começou a circular em Santa Catarina nos últimos dias. Trata-se do golpe do Detran, que vem sendo aplicado por meio de mensagens SMS. No esquema, golpistas enviam textos fraudulentos contendo a mensagem “notificação extrajudicial! Suspensão da CNH em andamento”, acompanhada de um link que direciona a um site falso.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre esse alerta e como se proteger!

