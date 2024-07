'Golpe do SMS dos Correios': cuidado com mensagens falsas Nos últimos dias, milhares de brasileiros receberam uma mensagem no celular dizendo “seu pedido foi barrado na alfândega”. Porém,... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 19h34 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h34 ) ‌



Nos últimos dias, milhares de brasileiros receberam uma mensagem no celular dizendo “seu pedido foi barrado na alfândega”. Porém, ao clicarem no link para efetuar o pagamento, acabaram sendo vítimas do 'golpe do SMS dos Correios'.

