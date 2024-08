Golpe em Companhias Aéreas: Parlamentares de SC e Ministros na Mira dos Hackers A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na quarta-feira (31) uma operação para investigar o esquema de hackers que invadiu programas... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 17h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na quarta-feira (31) uma operação para investigar o esquema de hackers que invadiu programas de milhagem e fraudou a emissão de passagens áreas. Parlamentares de Santa Catarina estão entre as vítimas do golpe.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Parlamentares de SC são vítimas de golpe em companhias aéreas; ministros também foram alvos

• Espatódea: entenda por que árvore presente na UFSC é considerada assassina

• Rosemari Glatz, reitora da Unifebe, é destaque em cerimônia dos 150 anos de imigração Italiana