Golpes com Pix no Brasil: estudo estima R$ 11 bilhões em prejuízos até 2028 Estudo que projetou as perdas com golpes com Pix analisou as fraudes com transação instantânea outros cinco países; Estados Unidos... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 22/01/2025 - 05h06 )

A empresa ACI Worldwide, projeta que os golpes com Pix devem atingir R$ 11 bilhões em 2028 no Brasil. O relatório “2024 Scamscope – The Battle for Trust” divulgado nesta terça-feira (21) no Estadão, analisa perdas financeiras por pagamentos instantâneos de outros cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Austrália e Emirados Árabes Unidos.

Para entender melhor sobre os impactos e as medidas de prevenção, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

