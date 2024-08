Governador de SC Concede Anistia a Professores Não Imunizados Foi sancionada pelo governador Jorginho Mello e publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina desta segunda-feira (26)... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 22h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 22h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Foi sancionada pelo governador Jorginho Mello e publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina desta segunda-feira (26) a proposta do governo do Estado que estabelece anistia a todos os professores da rede estadual, efetivos e temporários, que tenham sofrido alguma penalidade por não se vacinarem contra a Covid-19.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ND Mais realiza debate com os candidatos a prefeito de Joinville; saiba quando

• Anistia da vacina: professores não imunizados contra Covid-19 são absolvidos pelo governo de SC

• Morador de SP que estava desaparecido em Chapecó é encontrado morto