ND Mais |Do R7

Governador de SC discute parcerias com Portugal em busca de mais empregos e renda No decorrer do cumprimento de sua agenda oficial em Portugal, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, reuniu-se com o Presidente...

‌



A+

A-

No decorrer do cumprimento de sua agenda oficial em Portugal, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, reuniu-se com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. O encontro ocorreu na sede da Câmara Municipal e discutiu os caminhos para que as relações entre os dois países sejam estreitadas, principalmente no estado catarinense. Para o governador, essa troca resultará em mais empregos, renda e aquecimento da economia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: 9 bicicletas furtadas ou perdidas em Itajaí são recuperadas após denúncias

• CBF vive momento delicado e deixa Ednaldo Rodrigues ‘na parede’

• Os 7 jogos que faltam para o Figueirense decidir o futuro na Série C