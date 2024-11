Governador Jorginho Mello busca apoio do MDB na Agricultura MDB de Santa Catarina foi convidado a indicar a Secretaria de Agricultura como forma de ampliação do espaço do partido. Deputado estadual... ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 11h29 ) twitter

Depois de suplantar o MDB em número de prefeituras nas eleições deste ano, o PL do governador Jorginho Mello vai estender a mão para o tradicional partido. Em reunião na manhã desta quarta-feira com o o deputado federal Carlos Chiodini, presidente estadual do MDB, e os seis deputados estaduais da legenda, o governador vai oferecer a Secretaria de Agricultura aos emedebistas.

