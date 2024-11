Governador Jorginho Mello viaja para o ‘SC Day’ no Chile e vice assume o cargo Governador Jorginho Mello viaja para o ‘SC Day’ no Chile e vice assume o cargo ND Mais|Do R7 16/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 19h48 ) twitter

Governador Jorginho Mello e vice-governadora Marilisa Boehm

O governador de Santa Catarina Jorginho Mello viaja para Santiago, no Chile, para participar do evento “SC Day” na segunda (18) e terça-feira (19). A vice-governadora Marilisa Boehm assumirá o Governo do Estado no período.

