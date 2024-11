Governadores do Sul e Sudeste encerram Cosud com assinatura de carta e anúncio de novo banco Governadores do Sul e Sudeste encerram Cosud com assinatura de carta e anúncio de novo banco ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 02h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governadores do Sul e Sudeste

Após três dias de reuniões e debates, o 12º encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) chegou ao fim neste sábado (23). Os sete governadores dos estados que compõem o consórcio assinaram a Carta de Florianópolis e anunciaram a criação de um banco para fomentar as políticas discutidas no encontro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Filho encontra os pais mortos nos fundos da própria casa no Litoral Norte de SC

Agentes da Celesc são agredidos por homem com facão em comunidade no Sul de SC

Homem fica encarcerado em veículo após bater contra caminhonete no Sul de SC