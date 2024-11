Governo de SC avança em índice e conquista Selo Ouro no Radar da Transparência Pública Governo de SC avança em índice e conquista Selo Ouro no Radar da Transparência Pública ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 14/11/2024 - 20h49 ) twitter

Portal da Transparência SC

O Governo do Estado melhorou o desempenho na avaliação 2024 do Radar da Transparência Pública, conquistando o Selo Ouro. O Executivo catarinense passou de um índice de transparência de 80,38% em 2023, para 91,15% neste ano. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), iniciativa coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

