Governo de SC deve romper negociação de meio bilhão com empresa de telemedicina, recomenda MPSC

Atendimentos Alo Saúde

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) recomendou nesta sexta-feira (29) que o Governo de Santa Catarina rompa a negociação de um contrato de R$ 547 milhões com uma empresa de Telemedicina. A manifestação ocorre após uma polêmica que rendeu a demissão do presidente do Ciasc (Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina), Moisés Diersmann.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa polêmica.

