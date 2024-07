Governo de SC sanciona lei para diagnóstico tardio de autismo em adultos e idosos O Governo de Santa Catarina sancionou a lei que incentiva o diagnóstico tardio do autismo em adultos e idosos no estado. O objetivo... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 20h21 (Atualizado em 17/07/2024 - 20h21 ) ‌



O Governo de Santa Catarina sancionou a lei que incentiva o diagnóstico tardio do autismo em adultos e idosos no estado. O objetivo é dar maior atenção às necessidades de saúde dos portadores do transtorno.

