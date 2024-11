Governo firma acordo para garantir oferta de insulina no SUS até o fim de 2024 Governo firma acordo para garantir oferta de insulina no SUS até o fim de 2024 ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h29 ) twitter

Insulina Glargina

O Ministério da Saúde anunciou um acordo para garantir a oferta de insulina no SUS (Sistema Único de Saúde) até o fim de dezembro. A aquisição é parte dos contratos fechados para manter a oferta do medicamente sem interrupção. Inicialmente, apenas 50% do total seria entregue ainda em 2024, mas a situação foi revertida após uma reunião entre o governo federal e a empresa responsável pelo medicamento.

