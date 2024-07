Grandes Expectativas para o II Torneio Internacional de Futsal Feminino em SC O II Torneio Internacional de Futsal Feminino será em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. A competição ocorre de 6 a 11 de agosto... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 30/07/2024 - 15h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O II Torneio Internacional de Futsal Feminino será em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. A competição ocorre de 6 a 11 de agosto de 2024, na Arena Ivo Sguissardi, com a participação das seleções do Brasil, Argentina, Paraguai e Marrocos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem é encontrado com perfurações e cortes pelo corpo e polícia investiga caso em SC

• II Torneio Internacional de Futsal Feminino tem data e sede definidas em SC

• Oeste catarinense ganha usina solar comprometida com geração de energia limpa