ND Mais |Do R7

Granizo gigante assusta moradores do Rio Grande do Sul A madrugada de 23 de junho será lembrada por muitos moradores do Rio Grande do Sul após uma tempestade com granizo gigante. Relâmpagos...

Alto contraste

A+

A-

A madrugada de 23 de junho será lembrada por muitos moradores do Rio Grande do Sul após uma tempestade com granizo gigante. Relâmpagos intensos e um céu de aparência incomum, causaram pânico na população de Arroio do Tigre, Gramado Xavier e Bento Gonçalves.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘O pai tá on’: confirmado em Florianópolis, Paul McCartney manda recado a fãs do Brasil; vídeo

• Granizo do tamanho de ovos provoca ‘noite de terror’ para moradores do RS

• Figueirense: “Lá vem o Pato, pata aqui, pata acolá…”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.